Сирийская оппозиция призвала провести референдум по новой конституции

"Мы всегда считаем, что всенародный референдум дает ощущение для каждого сирийца, что он участвовал в создании конституции. Поэтому мы хотели бы провести общенародный референдум, но он должен быть свободным, честным, он должен быть доступен всем сирийцам внутри Сирии и за ее пределами, и он должен проходить под наблюдением ООН", - сказал он.