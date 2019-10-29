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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская оппозиция призвала провести референдум по новой конституции

10:28 29.10.2019 (обновлено: 10:41 29.10.2019)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Оппозиция Сирии считает, что новая конституция должна быть одобрена на всенародном референдуме, проведенном под наблюдением ООН, и вступить в силу до президентских выборов в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.
"Мы всегда считаем, что всенародный референдум дает ощущение для каждого сирийца, что он участвовал в создании конституции. Поэтому мы хотели бы провести общенародный референдум, но он должен быть свободным, честным, он должен быть доступен всем сирийцам внутри Сирии и за ее пределами, и он должен проходить под наблюдением ООН", - сказал он.
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По его словам, оппозиция также рассчитывает, что создание новой конституции будет завершено до президентских выборов в Сирии, которые должны состояться в 2021 году.
"Я надеюсь, но это будет невозможно без поддержки международного сообщества. И тут как раз Россия может сыграть большую роль в этом продвижении", - добавил Альбахр.
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Война в СирииСирияООНВ мире
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