В Нижегородской области восстановили электроснабжение

Порывы западного и северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду были зафиксированы в понедельник на территории Нижегородской области. В результате разгула стихии из-за обрыва проводов без света остались более 21 тысячи домов, в которых проживают около 47 тысяч человек. По данным регионального управления МЧС, частично сорвана кровля двух районных больниц и здания одной из школ в регионе.