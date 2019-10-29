В Нижегородской области восстановили электроснабжение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы на линиях электроснабжения в Нижегородской области полностью восстановлены после непогоды, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго".
Порывы западного и северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду были зафиксированы в понедельник на территории Нижегородской области. В результате разгула стихии из-за обрыва проводов без света остались более 21 тысячи домов, в которых проживают около 47 тысяч человек. По данным регионального управления МЧС, частично сорвана кровля двух районных больниц и здания одной из школ в регионе.
"Восстановлением нарушенного из-за непогоды электроснабжения в Нижегородской области занималось 100 бригад энергетиков – 273 человека и 130 единиц техники. По состоянию на 00.00 29 октября, была возобновлена подача электроэнергии на основных линиях электропередачи в населенных пунктах региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всю ночь нижегородские энергетики занимались восстановлением электроснабжения по отдельным заявкам потребителей. "В 6.00 во вторник технологические нарушения на электросетях, вызванные сильным шквалистым ветром и штормовыми явлениями, проходившими в течение всего дня 28 октября, отсутствуют", - добавили в компании.