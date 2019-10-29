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РИА Новости

Саперы уничтожили снаряды времен войны, найденные в Волгограде

10:19 29.10.2019
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© РИА НовостиРабота сапера
Работа сапера
© РИА Новости
Работа сапера. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 29 окт - РИА Новости. Саперы уничтожили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, найденные на территории строящегося частного дома в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
По информации ведомства, в Волгограде рабочие во время проведении земельных работ при строительстве частного дома нашли два снаряда, которые были классифицированы специалистами как артиллерийские снаряды калибра 76 мм времен войны.
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"Саперы извлекли снаряды и транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом", - говорится в сообщении ЮВО.
По данным военных, с начала года на территории региона было уничтожено более 2,5 тысячи снарядов.
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ВолгоградПроисшествия
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