В Китае восемь человек погибли при обрушении на автостоянке

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Восемь человек погибли, еще двое пострадали в результате обрушения на автостоянке в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает информационное агентство China news.

Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня в городском округе Гуйян. На автостоянке, где велись строительные работы, произошло обрушение. В это время на площадке находилось 14 человек. Трое из них смогли выбежать, одного быстро спасли, а остальные 10 остались под завалами.