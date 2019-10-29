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РИА Новости

В Китае восемь человек погибли при обрушении на автостоянке

10:18 29.10.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Пекине, КНР. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Восемь человек погибли, еще двое пострадали в результате обрушения на автостоянке в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает информационное агентство China news.
Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня в городском округе Гуйян. На автостоянке, где велись строительные работы, произошло обрушение. В это время на площадке находилось 14 человек. Трое из них смогли выбежать, одного быстро спасли, а остальные 10 остались под завалами.
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