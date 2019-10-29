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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская оппозиция призвала определиться со сроком полномочий президента

10:17 29.10.2019 (обновлено: 10:42 29.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дамаск. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Оппозиция Сирии считает, что срок полномочий президента должен согласовываться консенсусом, и готова выслушивать озабоченности всех сторон, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.
"Это должно быть частью межсирийского диалога. Мы должны обсудить это и прийти к консенсусу по этому вопросу", - сказал он.
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По его словам, обсуждение должно идти и по другим важным вопросам, в том числе о том, какие полномочия будет иметь исполнительная власть, законодательная, судебная.
"Мы должны вначале убедиться, чтобы существует реальное разделение властей, а затем мы должны решать, куда мы дальше пойдем – в парламентскую политическую систему, президентскую или смешанную. Все это должно решаться не одной стороной, а всем сирийским народом", - добавил он.
Альбахр подчеркнул, что оппозиция Сирии готова при этом выслушивать все стороны, но рассчитывает, что Дамаск также будет готов учитывать опасения и озабоченности оппозиции. При этом у делегации есть собственная красная линия по ряду тем, в том числе в области свободы слова и свободы собрания, которую она не намерена переступать.
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В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений. Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.
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