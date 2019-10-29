Сирийская оппозиция призвала определиться со сроком полномочий президента

ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Оппозиция Сирии считает, что срок полномочий президента должен согласовываться консенсусом, и готова выслушивать озабоченности всех сторон, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.

"Это должно быть частью межсирийского диалога. Мы должны обсудить это и прийти к консенсусу по этому вопросу", - сказал он.

По его словам, обсуждение должно идти и по другим важным вопросам, в том числе о том, какие полномочия будет иметь исполнительная власть, законодательная, судебная.

"Мы должны вначале убедиться, чтобы существует реальное разделение властей, а затем мы должны решать, куда мы дальше пойдем – в парламентскую политическую систему, президентскую или смешанную. Все это должно решаться не одной стороной, а всем сирийским народом", - добавил он.

Альбахр подчеркнул, что оппозиция Сирии готова при этом выслушивать все стороны, но рассчитывает, что Дамаск также будет готов учитывать опасения и озабоченности оппозиции. При этом у делегации есть собственная красная линия по ряду тем, в том числе в области свободы слова и свободы собрания, которую она не намерена переступать.