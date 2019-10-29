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РИА Новости

Российскому иновещанию — 90 лет

10:17 29.10.2019 (обновлено: 10:20 29.10.2019)
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История иновещания началась 29 октября 1929 года – на несколько лет раньше "Би-би-си". Тогда станция называлась "Московское радио". Первым языком иновещания стал немецкий. В то время станция называлась "Московское радио". С 1943 года она передавала ежедневно 152 передачи на 28 языках.
С 1993 года роль иновещания унаследовал "Голос России". В 2014 году ему на смену пришел Sputnik, который входит в медиагруппу "Россия сегодня".
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