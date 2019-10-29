Оплачивать налог на проживание в Турции будут клиенты, считает эксперт

АНТАЛИЯ (Турция), 29 сен - РИА Новости. Налог на проживание в Турции, который предлагают ввести власти, возложат на отели, но это приведет к повышению цен для туристов на 1-2%, сообщила РИА Новости менеджер по продажам Rixsos Premium Belek Елена Подорожная.

В разговоре на полях туристической выставки Antalia Tourism Fair она отметила, что пока идет предварительное обсуждение возможности введения налога на проживание, а также его размера.

"Мы поняли, что этот налог будет возлагаться конкретно на отели, а не на туристов. Но если новый налог будет введен, то, скорее всего, придется поднимать цены на проживание. Пока речь идет о 1-2% от стоимости услуг, но и это значительная сумма", - сказала Подорожная.

Собеседник подчеркнула, что это не была инициатива отельеров, с таким нововведением выступило государство.

"По срокам тоже еще не ясно, но, скорее всего, налог появится уже в следующем году. Тема налога на проживание пока только что появилась, но, вероятно, отельерам придется включать этот налог в стоимость проживания", - уточнила представитель Rixos.