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РИА Новости
Туризм

Оплачивать налог на проживание в Турции будут клиенты, считает эксперт

10:09 29.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отель в Анталье. Архивное фото
АНТАЛИЯ (Турция), 29 сен - РИА Новости. Налог на проживание в Турции, который предлагают ввести власти, возложат на отели, но это приведет к повышению цен для туристов на 1-2%, сообщила РИА Новости менеджер по продажам Rixsos Premium Belek Елена Подорожная.
В разговоре на полях туристической выставки Antalia Tourism Fair она отметила, что пока идет предварительное обсуждение возможности введения налога на проживание, а также его размера.
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"Мы поняли, что этот налог будет возлагаться конкретно на отели, а не на туристов. Но если новый налог будет введен, то, скорее всего, придется поднимать цены на проживание. Пока речь идет о 1-2% от стоимости услуг, но и это значительная сумма", - сказала Подорожная.
Собеседник подчеркнула, что это не была инициатива отельеров, с таким нововведением выступило государство.
"По срокам тоже еще не ясно, но, скорее всего, налог появится уже в следующем году. Тема налога на проживание пока только что появилась, но, вероятно, отельерам придется включать этот налог в стоимость проживания", - уточнила представитель Rixos.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах. Эксперты рассказали, что, несмотря на название ("налог на проживание"), это не аналог туристического сбора, принятого в европейских странах, или курортного в России. Предполагается, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг - питания, СПА, организации развлечений, конференций.
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