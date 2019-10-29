В Златоусте у женщины, оставившей младенца без присмотра, изъяли детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Двое детей жительницы Златоуста в Челябинской области, якобы на несколько дней оставившей без присмотра девятимесячного сына, впоследствии скончавшегося, изъяли из семьи и направили в реабилитационный центр, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Тело девятимесячного мальчика было найдено его бабушкой в квартире в Златоусте 25 октября. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют данные СМИ о том, что ребенок несколько дней находился в квартире без присмотра матери.

Как заявила Буторина, у женщины также имеются еще двое детей – семи и трех лет.