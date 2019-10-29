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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская оппозиция подготовила свой проект конституции

10:03 29.10.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Оппозиция Сирии подготовила свой проект конституции страны, основанный на оценке предыдущих конституций и иностранного опыта, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.
"В Сирийской комиссии по переговорам мы рассматриваем весь политический процесс, частью которого была наша конституция. Так что, да, у нас есть различные сценарии. Мы изучили все конституции с 1920 года до 2012 года. У нас есть много замечаний по каждой из них, а также наше видение того, какой мы хотим видеть новую конституцию", - сказал он.
По его словам, проект конституции оппозиции не был представлен спецпосланнику ООН Гейру Педерсену, так как "это межсирийский процесс".
"Как я уже говорил, мы пересмотрели все конституции с 1920 года и по 2012 год. У нас был опыт парламентской системы и президентской. Каждая из них имеет свои негативные и положительные преимущества. Мы пытаемся придумать систему, которая учитывает нынешние события в Сирии и отвечает нашему видению Сирии в будущем", - добавил он.
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Оппозиция также провела оценку политических систем в различных странах мира, в том числе, Германии, Франции, России и США.
"Мы рассмотрели все примеры, но надо учитывать именно сирийскую ситуацию. Мы должны придумать что-то особенное, что устраивает сирийский народ и нашу страну. У нас есть представление о том, как это должно быть, и у нас есть понимание того, что лучше для нас. Но мы не единственная сирийская сторона. Мы должны принимать во внимание мнение других партнеров в сирийском обществе, включая представителей всех религий, всех частей сирийского народа", - добавил он.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.
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