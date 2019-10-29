Научиться читать и писать до пяти лет, тренировки утром и вечером. Чтобы вырос талантливый ребёнок. Чтобы потом он благодарил за это родителей, которые хотят для него только лучшее. Возможно. Но сначала спросите у ребёнка, что нужно ему. Вдруг он уже несколько месяцев живёт в стрессе и молчит. Как увидеть проблему и защитить ребёнка от депрессий?

Подкаст «Это надолго»: как распознать стресс у ребёнка?

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Вместе с проектом поддержки родителей " Family tree " разбираемся, как наши действия и неправильные слова вызывают у детей стресс, который они могут испытывать годами.

Плохой сон, страх, резкая смена настроения. Часто родители принимают всё это за обычные детские капризы. Но когда к ребёнку постоянно предъявляют неадекватные требования, его просто не хватает. Тогда случаются детские нервные срывы. Странно, что нам, взрослым, со своими стрессами это не всегда понятно.

Как мода на раннее развитие доводит детей до нервных срывов? Почему спортивная секция, в которую родители записали ребёнка, может вызывать стресс? Как подготовиться к детскому саду, чтобы эта ситуация не стала травмирующей? Почему родители обычно игнорируют первые признаки стресса у детей? Как насильственное кормление, появление второго ребёнка в семье и даже нелюбимая одежда могут вызывать стресс у дошкольника?

Об этом в одиннадцатом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают психофизиолога, директора Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяну Безруких.

01:50 детство – это беззаботная пора или уже нет

02:40 "успеть до трёх лет": чем опасно раннее развитие детей

05:15 нейромифы о мозге детей

07:30 с какого возраста ребёнок может испытывать стресс (спойлер: даже с трёх месяцев)

10:30 вечно раздражённая мама и мама "взорвалась" всего один раз. Как это влияет на ребёнка?

13:15 главная причина детского стресса – взрослые: родители, тренер, педагоги

16:00 о неадекватных требованиях, которые предъявляют к детям

17:10 почему родители обычно игнорируют первые признаки стресса у ребёнка

18:00 страшные неприятные колготки – кошмар всех больших детей

19:05 "насильственное кормление – это пытка"

20:30 как выглядит детский нервный срыв

24:30 как подготовить ребёнка к детскому саду

27:10 рождение второго ребёнка – стрессовая ситуация

29:50 что делать родителям, если у ребёнка стресс

32:40 упражнения, которые можно сделать с ребёнком, чтобы помочь ему расслабиться

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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