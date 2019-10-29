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РИА Новости

Нефть для Минска в 2020 году подорожает на $17,7 из-за налогового маневра

09:52 29.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на 17,7 доллара за тонну при мировой стоимости барреля 60 долларов, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.
"В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз рассчитывается при котировке 60 долларов за один баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за одну тонну", - сказала она в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованном во вторник.
Гурина подчеркнула, что это - один из основных рисков для сохранения конкурентоспособности белорусских производителей.
Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году - в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель). Пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов заявлял, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.
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БелнефтехимБелоруссияРоссияЭкономика
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