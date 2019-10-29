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РИА Новости

В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

09:47 29.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 18 раз", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории ДНР было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 12 населенных пунктов республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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