В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела. Архивное фото

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 18 раз", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что по территории ДНР было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 12 населенных пунктов республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.