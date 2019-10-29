Министры обороны СНГ обсудят опыт отражения налетов беспилотников в Сирии

БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Министры обороны стран СНГ обсудят в среду в Баку опыт отражения массированных налетов беспилотников в ходе боевых действий в Сирии, сообщил Исполнительный комитет СНГ.

В столице Азербайджана 30 октября состоится заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств. Ожидается, что в мероприятии примет участие председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"Члены Совета рассмотрят проекты концепции военного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств до 2025 года и основных направлений развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств – участников СНГ до 2025 года. Планируется обсудить опыт отражения массированных налетов беспилотных летательных аппаратов в ходе боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республике и выполнения задач гуманитарного разминирования в Лаосской Народно-Демократической Республике", - говорится в сообщении.

На заседании будут подведены итоги Армейских международных игр – 2019, рассмотрены вопросы подготовки офицерских кадров для вооруженных сил стран Содружества, проведения международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку" и подготовки к празднованию 75-летия Победы.

"Кроме того, планируется наметить совместные мероприятия объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ в 2020 году, обсудить деятельность базовой организации государств – участников СНГ (Военный университет министерства обороны Российской Федерации) по подготовке специалистов военно-гуманитарного профиля и вопросы организации информационного сопровождения совместных мероприятий многостороннего военного сотрудничества. Будут также подведены итоги развития военного сотрудничества стран Содружества в 2019 году и намечен план работы Совета министров обороны государств – участников СНГ на 2020 год", - сообщает Исполком.