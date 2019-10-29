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РИА Новости

Лавров рассказал об идее Примакова создать "треугольник" Россия-Индия-Китай

09:33 29.10.2019
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкСергей Лавров и Евгений Примаков
Сергей Лавров и Евгений Примаков
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров и Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Именно Евгений Примаков предложил начать взаимодействие в рамках "треугольника" Россия-Индия-Китай (РИК), оно продолжает существовать до сих пор, это объединение стало прообразом БРИКС, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в сюжете программы "Время" на "Первом канале", посвященном 90-летию со дня рождения Примакова.
"Именно он в качестве практического воплощения своих идей предложил начать взаимодействие в рамках "треугольника" Россия-Индия-Китай, так называемый РИК. Этот "треугольник" был создан, и он продолжает существовать. В этом году состоялась 16-я встреча министров иностранных дел", - сказал Лавров.
Вице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН, посвященное 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова
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Министр добавил, что РИК стал прообразом объединения нового типа – БРИКС. "Это воплощение многополярности, многополярной дипломатии: пять стран с разных континентов, которые продвигают единые подходы и к мировой экономике, и к мировой политике. Поэтому Примаков уже одним этим, по-моему, навсегда вписал свое имя в мировую историю", - отметил глава МИД РФ.
Кроме того, по словам Лаврова, те принципы внешней политики, которые сформулировал Примаков, параллельно с концепцией многополярности, сейчас составляют основу Концепции внешней политики Российской Федерации во всех ее редакциях, включая редакцию осени 2016 года.
"Эти принципы означают, прежде всего, твердое отстаивание национальных интересов, но без того, чтобы впадать в конфронтацию, прагматизм, многовекторность, которая предполагает готовность сотрудничать с любой страной любой части мира, если есть встречная готовность делать это на основе взаимного уважения, равноправия и поиска баланса интересов. Вроде бы простые вещи, но они на самом деле работают. Если опираться на эти принципы, то получается достигать результата, который отвечает интересам твоего государства, твоей страны, твоего народа", - пояснил министр.
Примаков (1929-2015) в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1991-1996 годах занимал пост директора Службы внешней разведки России. С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел РФ, с сентября 1998 года по май 1999 года - премьер-министром России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
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Лавров рассказал о "визитной карточке" дипломатического стиля Примакова
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БРИКССергей ЛавровМИД РФЕвгений ПримаковКитайРоссияИндияВ мире
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