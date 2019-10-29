"АвтоВАЗ" на два дня изменит режим работы в связи с инвентаризацией

САМАРА, 29 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в связи с ежегодной инвентаризацией изменит режим работы 31 октября и 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в группе "Рабочие АвтоВАЗа" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована копия приказа о простое 31 октября и 1 ноября "с целью оптимизации". Согласно тексту документа, простой не затронет только работников, задействованных в производстве запчастей, инвентаризации и других неотложных работах.

"31 октября и 1 ноября будет проходить инвентаризация, она проходит каждый год. Действительно, часть персонала не задействована в этих процессах", - сказал собеседник агентства.