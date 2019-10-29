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РИА Новости

"АвтоВАЗ" на два дня изменит режим работы в связи с инвентаризацией

09:19 29.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание завода ОАО "АвтоВАЗ"
Здание завода ОАО АвтоВАЗ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание завода ОАО "АвтоВАЗ"
САМАРА, 29 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в связи с ежегодной инвентаризацией изменит режим работы 31 октября и 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Ранее в группе "Рабочие АвтоВАЗа" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована копия приказа о простое 31 октября и 1 ноября "с целью оптимизации". Согласно тексту документа, простой не затронет только работников, задействованных в производстве запчастей, инвентаризации и других неотложных работах.
"31 октября и 1 ноября будет проходить инвентаризация, она проходит каждый год. Действительно, часть персонала не задействована в этих процессах", - сказал собеседник агентства.
Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и производит по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - АО "АвтоВАЗ" и в Ижевске - ООО "Лада Ижевск".
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АвтоВАЗТольяттиИжевскЭкономика
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