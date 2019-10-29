В Якутии разработали инновационный прибор для поиска людей в тайге

Глава республики отметил, что регион представил на форуме восемь инновационных проектов в самых разных сферах. В том числе - проект по поиску людей, потерявшихся в тайге. По его словам, проект вполне бюджетный.

"Смысл в том, что спасатели оставляют в тайге приборы, которые подают время от времени достаточно далеко слышимый звук сирены. Соответственно, человек, который потерялся, выходит на этот звук. На приборе есть красная кнопка, после нажатия на которую через спутниковую связь определяются координаты потерявшегося. И, соответственно, уже спасатели прибывают на это место. Благодаря этому прибору в тайге Якутии этим летом уже найдены восемь человек", - рассказал он.