В Якутии разработали инновационный прибор для поиска людей в тайге

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Якутия на московском международном форуме "Открытые инновации" представила прибор для поиска потерявшихся в тайге людей и биодобавку из костей северной рыбы для лечения остеопороза, рассказал глава региона Айсен Николаев в интервью РИА Новости.
Глава республики отметил, что регион представил на форуме восемь инновационных проектов в самых разных сферах. В том числе - проект по поиску людей, потерявшихся в тайге. По его словам, проект вполне бюджетный.
"Смысл в том, что спасатели оставляют в тайге приборы, которые подают время от времени достаточно далеко слышимый звук сирены. Соответственно, человек, который потерялся, выходит на этот звук. На приборе есть красная кнопка, после нажатия на которую через спутниковую связь определяются координаты потерявшегося. И, соответственно, уже спасатели прибывают на это место. Благодаря этому прибору в тайге Якутии этим летом уже найдены восемь человек", - рассказал он.
Кроме того, на форуме была представлена разработанная в Якутии биологическая добавка из костей северной рыбы для лечения остеопороза. По словам главы региона, биодобавка экологически чистая и позволяет хорошо восстанавливаться, не принимая лекарств.