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РИА Новости

В Госдуме предложили новое основание для бесплатного обучения в вузах

09:16 29.10.2019 (обновлено: 12:08 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дополнительным основанием для бесплатного обучения в российских вузах могло бы стать мотивационное письмо абитуриента, задача которого заключается в том, чтобы доказать свою заинтересованность в обучении профессии, такое предложение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.
"Прошу Вас рассмотреть данную инициативу об установлении дополнительного основания для поступления на бюджетное отделение в высшие учебные заведения в виде мотивационного письма", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Депутат пояснил, что современная модель образования не способна точно выяснить, понимает ли абитуриент, для чего именно он получает образование, а существующие критерии отбора студентов не позволяют понять, будет ли студент после обучения в вузе продолжать свою профессиональную деятельность по выбранной им специальности, или же годы учебы завершатся для него лишь получением диплома. Чернышов подчеркнул, что большинство выпускников школ поступают в высшие учебные заведения по советам своих родителей, друзей или понравившейся им рекламы вуза, не вдумываясь, пригодятся ли им в дальнейшем полученные знания, занимая при этом те бюджетные или коммерческие места, попасть на которые мечтали люди, действительно собирающиеся посвятить выбранной профессии свою жизнь.
"В международной практике используют такой критерий, как мотивационное письмо, которое позволяет определить осознанность выбора университета, желание и стремление абитуриента поступить на конкретную образовательную программу. Это также практикуется при поступлении на магистратуру и аспирантуру в Российской Федерации. Мотивационное письмо способно вычленить среди общего количества студентов тех, кто действительно заинтересован в получении образования и дальнейшей профессиональной деятельности. В мотивационном письме абитуриент описывает выбор учебного заведения, свою цель, академические интересы, а также даёт обоснование своей мотивации и готовности в получении конкретного образования", - говорится в документе.
По мнению депутата, следует рассматривать три главных преимущества мотивационного письма: определение уровня осведомленности абитуриента о профессии, мотивации абитуриента к занятию учебной и научной деятельностью в том или ином вузе, а также сокращение случаев формального получения высшего образования.
"Дополнительный критерий отбора на бюджетное место по мотивационному письму поможет значительно сократить количество тех студентов, которые не заинтересованы в работе по выбранному направлению подготовки, а также обеспечит предоставление мест тем, кто осознанно выбирает будущую профессию", - считает депутат.
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Навигатор абитуриентаБорис Чернышов (депутат)ЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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