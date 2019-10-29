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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

"Шаман" Габышев стал политической марионеткой, считает глава Якутии

09:09 29.10.2019 (обновлено: 14:22 29.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Якутии Айсен Николаев считает, что самопровозглашенный "шаман" Александр Габышев стал политической марионеткой, в то время как сам мужчина нуждается в медицинской помощи.
Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал". На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму.
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Глава Якутии в интервью РИА Новости подчеркнул, что провозгласивший себя шаманом Габышев эмоционально неустойчив, имеет определенные проблемы со здоровьем и нуждается в медицинской помощи. Сейчас он живет у родственников в Якутске, он не задержан, подчеркнул Николаев.
"Судя по всему, есть группа людей, причем во многом и криминального характера, которые просто его используют. Кто-то в политических целях, кто-то для того, чтобы заработать денег... Поэтому я здесь вижу попытку некоторых сил драматизировать эту ситуацию, сделать из него узника совести. Мне крайне не нравится, что силы, которые находятся за пределами России, пытаются использовать его как политическую марионетку. Они не думают о здоровье человека, о последствиях для него", - сказал губернатор.
Читайте полный текст интервью с Айсеном Николаевым >>
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Республика Саха (Якутия)Александр Габышев (якутский шаман)Айсен НиколаевОбщество
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