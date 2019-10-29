"Шаман" Габышев стал политической марионеткой, считает глава Якутии

"Судя по всему, есть группа людей, причем во многом и криминального характера, которые просто его используют. Кто-то в политических целях, кто-то для того, чтобы заработать денег... Поэтому я здесь вижу попытку некоторых сил драматизировать эту ситуацию, сделать из него узника совести. Мне крайне не нравится, что силы, которые находятся за пределами России, пытаются использовать его как политическую марионетку. Они не думают о здоровье человека, о последствиях для него", - сказал губернатор.