Ученые открыли новое полезное свойство кофе

Специалисты Медицинского колледжа Бэйлора провели исследование с участием 34 человек, в рамках которого взяли 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Затем ученые сравнили распространенность различных бактерий в кишечнике у участников с высоким (более 82,9 миллиграмма) и низким потреблением кофеина.