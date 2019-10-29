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РИА Новости
РИА Наука

Ученые открыли новое полезное свойство кофе

09:07 29.10.2019 (обновлено: 10:27 29.10.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЧашка кофе
Чашка кофе
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний. Соответствующие данные опубликованы на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.
Специалисты Медицинского колледжа Бэйлора провели исследование с участием 34 человек, в рамках которого взяли 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Затем ученые сравнили распространенность различных бактерий в кишечнике у участников с высоким (более 82,9 миллиграмма) и низким потреблением кофеина.
Выяснилось, что у первой группы имеется больше "хороших" противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium.
Как отмечают исследователи, такой состав и структура микробиоты кишечника играют важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.
Кофе
1 октября, 03:30РИА Новости
Эксперты рассказали, какой образ жизни ведут любители кофе
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РИА НаукаСША
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