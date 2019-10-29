В Челябинской области умер младенец, оставшийся без присмотра матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Челябинские следователи начали проверку по факту смерти младенца, который якобы несколько дней находился в квартире в Златоусте без присмотра матери, сообщает во вторник региональное управление СК России.

"В дневное время 25 октября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело девятимесячного мальчика. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено", — говорится в сообщении.

Уточняется, что тело малыша обнаружила его бабушка. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют данные СМИ о том, что ребенок несколько дней находился в квартире без присмотра матери.