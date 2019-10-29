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РИА Новости
Челябинская область

В Челябинской области умер младенец, оставшийся без присмотра матери

09:04 29.10.2019 (обновлено: 12:12 29.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Челябинские следователи начали проверку по факту смерти младенца, который якобы несколько дней находился в квартире в Златоусте без присмотра матери, сообщает во вторник региональное управление СК России.
"В дневное время 25 октября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело девятимесячного мальчика. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено", — говорится в сообщении.
Уточняется, что тело малыша обнаружила его бабушка. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют данные СМИ о том, что ребенок несколько дней находился в квартире без присмотра матери.
Ранее местный портал "Первый областной" сообщил, что 21 октября мать погибшего младенца ушла из дома вместе со старшим семилетним ребенком, оставив младших — трехлетнего и девятимесячного — одних дома. Вернулась женщина, по данным СМИ, через два дня и, увидев погибшего младенца, забрала среднего ребенка и вновь покинула квартиру.
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