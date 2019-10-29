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РИА Новости

Самолет 737 MAX станет одним из самых безопасных, заявил глава Boeing

09:01 29.10.2019
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент и гендиректор Boeing Деннис Мюленбург (Dennis Muilenburg) обещает, что 737 MAX будет одним из самых безопасных самолетов после всех доработок программного обеспечения.
Согласно опубликованной на сайте компании речи Мюленбурга, подготовленной для выступления в конгрессе США во вторник и среду, Boeing внесла значительные улучшения в программное обеспечение управления полетами самолета 737 MAX.
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"Мы приложили все усилия Boeing для этого. Мы выделили все необходимые ресурсы для того, чтобы усовершенствования 737 MAX были комплексными и тщательно протестированными. Когда 737 MAX вернется в эксплуатацию, это будет один из самых безопасных самолетов, летавших когда-либо", - сказал Мюленбург.
Отмечается, что Boeing посвятил более 100 тысяч часов разработке улучшений 737 MAX и провел более 814 тестовых полетов с обновленным программным обеспечением.
Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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