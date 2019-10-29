Глава Якутии назвал развитие Арктики вопросом прогресса республики

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Якутия принимает активное участие в разработке стратегии развития Арктики, регион уже направил ряд предложений, главная задача – улучшить качество жизни в арктической зоне, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев.

"Арктика - это огромный регион. Для Якутии это вообще вопрос дальнейшего развития. Мы здесь очень активно взаимодействуем с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, активно взаимодействуем с правительственной комиссией во главе с Юрием Трутневым, направляем свои предложения - самые разные", - сказал Николаев.

Глава республики отметил, что Якутия поддерживает развитие промышленности в Арктике. Вместе с тем, подчеркнул он, при реализации этих проектов необходимо сделать все, чтобы жители арктического региона, в том числе коренные народы, работники бюджетной сферы, почувствовали улучшение качества жизни.

При этом, отметил Николаев, пока эти проекты заработают и начнут давать большие доходы в местные и региональные бюджеты, пройдет много времени. "Нужны какие-то решения, в том числе на федеральном уровне, для улучшения качества жизни, необходимы опережающее строительство объектов социальной инфраструктуры, налоговые льготы" - считает он.

Жители Арктической зоны республики уже освобождены от транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц. "Все эти потери местных бюджетов компенсировались", - отметил глава Якутии.