В Новом Уренгое самолет компании "Ямал" столкнулся птицей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс из Москвы в Новый Уренгой, при посадке в аэропорту назначения столкнулся с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Двадцать девятого октября при выполнении рейса ЛА-90 на воздушном судне Sukhoi Superjet по маршруту Москва (Домодедово) – Новый Уренгой после посадки в аэропорту назначения на пробеге по ВПП произошло столкновение воздушного судна с птицей. В результате поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета", - сказала собеседница агентства.