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РИА Новости

В Новом Уренгое самолет компании "Ямал" столкнулся птицей

08:50 29.10.2019 (обновлено: 08:51 29.10.2019)
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© Flickr / Фото Москвы Moscow-Live.ruСамолет Boeing 737-528 авиакомпании "Ямал"
Самолет Boeing 737-528 авиакомпании Ямал
© Flickr / Фото Москвы Moscow-Live.ru
Самолет Boeing 737-528 авиакомпании "Ямал" . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс из Москвы в Новый Уренгой, при посадке в аэропорту назначения столкнулся с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Двадцать девятого октября при выполнении рейса ЛА-90 на воздушном судне Sukhoi Superjet по маршруту Москва (Домодедово) – Новый Уренгой после посадки в аэропорту назначения на пробеге по ВПП произошло столкновение воздушного судна с птицей. В результате поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета", - сказала собеседница агентства.
Во время ЧП на борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал. По данным пресс-службы авиакомпании, самолет отстранен от дальнейших полетов, для расследования инцидента назначена комиссия.
Самолет в Международном аэропорту Минеральные Воды имени Лермонтова
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