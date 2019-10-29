Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.

Большая часть расчетов осуществляется в долларах (в январе — июне — 83,1%), на евро приходится пять процентов всех двухсторонних расчетов, еще 0,2% — на другие валюты.

Максимальная доля торговли в рублях с Анкарой была достигнута в 2013 и 2014 годах — 17,5% и 13% соответственно, в то время как на доллар приходилось 80-90% сделок.

В октябре этого года Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о платежах в национальных валютах. Документ призван ускорить переход к использованию рубля и лиры в двусторонних расчетах.

Среди целей также — создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.

Кроме того, для повышения уровня ликвидности российские и турецкие эмитенты будут развивать инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран.