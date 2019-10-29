Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T09:43Z
https://ria.ru/20191029/1560332648.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149584/61/1495846182_0:140:3144:1909_1036x0_80_0_0_f39096dda787f0fcc0fc9c9ca03ba7c7.jpg
РИА Новости

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

08:50 29.10.2019 (обновлено: 09:43 29.10.2019)
14116
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Большая часть расчетов осуществляется в долларах (в январе — июне — 83,1%), на евро приходится пять процентов всех двухсторонних расчетов, еще 0,2% — на другие валюты.
Максимальная доля торговли в рублях с Анкарой была достигнута в 2013 и 2014 годах — 17,5% и 13% соответственно, в то время как на доллар приходилось 80-90% сделок.
В октябре этого года Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о платежах в национальных валютах. Документ призван ускорить переход к использованию рубля и лиры в двусторонних расчетах.
Среди целей также — создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
Кроме того, для повышения уровня ликвидности российские и турецкие эмитенты будут развивать инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран.
По итогам 2018 года товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% и достиг 25,5 миллиарда долларов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
22 октября, 19:57РИА Новости
Путин обсудил с Эрдоганом использование карт "МИР"
122163714215
Обсудить 20
Центральный Банк РФТурцияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Мы живем в долларовой финансовой системе, глупо уходить в рубль, который плоть от плоти доллара США.
29 октября, 09:04
Евгений Д
63100229
Не вижу радостных комментариев "Ур-ра, мы победили доллар" Где эти платные ура-патриЁты?
29 октября, 09:47
Василий Кнутт
541300016
Рекомендуем
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Официальный курс евро на вторник снизился до 70,84 рубля
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Доллары
Завалили деньгами: американские инвесторы влили миллиарды в Россию
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Николаусом Рилем
Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Выдача пенсий
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Женщина на дачном участке
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 2 ноября 2018
Без Кастро, но пока с Москвой. Что хочет от Путина новый кубинский лидер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады предсказал поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
Лента новостейМолния