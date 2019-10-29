Для усвоения "мусорной реформы" нужно до полутора лет, заявил глава Якутии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Индустрия обращения с отходами в Якутии практически отсутствует, для усвоения "мусорной реформы" потребуется до полутора лет, заявил глава региона Айсен Николаев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что на территории республики работают пять региональных мусорных операторов, при этом по каждому из них есть вопросы.

"К сожалению, индустрия обращения с отходами у нас в Якутии практически отсутствует. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что большинство полигонов по отходам вообще не зарегистрированы. У многих муниципалитетов надо срочно отводить земли, а эти земли оказываются в пользовании лесного фонда, то есть нужно выводить их оттуда, регистрировать. Проблемы есть и с новым полигоном Якутска - у Росприроднадзора появились к нему претензии в части заболачивания", - рассказал Николаев.

Глава региона обратил внимание и на проблему с низкой собираемостью платежей. Он отметил, что сейчас уровень платежей по республике составляет порядка 60% - это говорит о том, что население пока еще не очень понимает, почему оно должно платить, особенно жители частного сектора. Николаев заверил, что эти вопросы решаются на постоянной основе, глава региона лично контролирует продвижение "мусорной реформы".