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РИА Новости

Более 50% россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов

08:42 29.10.2019
1438
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 53% интернет-пользователей России готовы отказаться от иностранных сервисов в пользу российских в целях развития отечественного рынка, показало исследование, проведенное Институтом развития интернета (ИРИ).
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В ходе исследования ИРИ с 23 по 27 октября узнал мнение интернет-сообщества о важности защиты данных российских граждан, балансе между безопасностью персональной информации и бизнес-интересами, а также о принадлежности отечественных IТ-компаний и значимости их достижений для россиян. В исследовании приняли участие 1 тысяча респондентов с территории РФ в возрастных группах от 18 лет.
"Больше половины (53%) опрошенных готовы отказаться от использования иностранных платформ в пользу аналогичных российских в целях ускорения развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест", - рассказали РИА Новости в ИРИ по итогам исследования. Наибольший энтузиазм в готовности отказаться от зарубежных сервисов выразили респонденты-женщины 45-54 лет и старше 65 лет – 70%. Меньше всего к этому готовы молодые люди в возрасте 18-24 лет (21% мужчин и 25% женщин).
Исследование также показало, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов. Больше всего гордятся достижениями российских IТ-компаний женщины и мужчины старше 65 лет (44% и 39% соответственно).
Также 77% россиян считают, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний для обеспечения безопасности и защиты персональных данных граждан. При этом 73% полагают, что российские интернет-компании, работающие в РФ и зарабатывающие на использовании данных россиян, должны находиться под управлением граждан РФ. Большинство (66%) считают при этом, что государство должно поддерживать отечественные интернет-компании и предоставлять им преференции.
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29 октября, 08:58
IIfifay
1600109
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