Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T08:41Z
https://ria.ru/20191029/1560332173.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_0:0:3337:1878_1036x0_80_0_0_69cb6c53a0ee702d677d1ca9641d480d.jpg
РИА Новости

Полиция во Владивостоке ищет водителя джипа, который не пропустил скорую

08:41 29.10.2019
330
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя джипа, который не пропустил машину скорой в центре Владивостока, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону; это уже второй подобный инцидент за неделю.
Во вторник, 22 октября, полицейские установили личность водителя внедорожника, который не пропустил скорую помощь в центре Владивостока, по факту было заведено административное дело. На видеозаписи, которая собрала в интернете сотни гневных комментариев, видно, как белый Toyota Land Cruiser Prado двигался в пробке по левой полосе Алеутской улицы и не давал проехать скорой, несмотря на то, что соседние машины предоставили ему место для маневра. Полиция установила личность водителя, который пояснил, что "злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль". Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 (непредоставление преимущества спецтранспорту), дело было передано в суд.
Автомобиль скорой помощи
22 октября, 03:14РИА Новости
В Приморье привлекли к ответственности водителя, проигнорировавшего скорую
Неделю спустя, 29 октября, еще один видеоролик стал причиной проверки. В полиции РИА Новости уточнили, что запись, размещенная в Instagram, приобщена к материалам административного дела. На этот раз водитель, который игнорировал карту скорой помощи, двигался по улице Некрасовской во Владивостоке. Невзирая на проблесковые маячки и вой сирены, он не уступал дорогу. Автомобили в соседнем ряду оставили место для маневра джипу, чтобы тот смог пропустить карету скорой.
"Да, это не лечится", - слышен на видеозаписи из скорой женский голос.
"По данному факту сотрудниками ГИБДД в отношении неустановленного водителя проводится проверка, запись видеорегистратора автомобиля скорой медицинской помощи приобщена к материалам административного расследования", - сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Наказание за данное нарушение ужесточено в России с августа 2019 года. Штраф за "воспрепятствование деятельности медработников" увеличился в 10 раз. Ранее за подобное нарушение можно было получить штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. Теперь сумма штрафа выросла до 5 тысяч рублей, а срок лишения водительских прав составляет от трех месяцев до года. Также нарушителю может грозить уголовная ответственность.
Автомобиль такси на улице Москвы
23 октября, 12:49РИА Новости
В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом
910030
Обсудить 2
ГИБДД МВД РФВладивостокРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля
Поселок Горный
Одного из погибших в воинской части в Забайкалье похоронят в Оренбуржье
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети
Участники банды, присвоившей 15 квартир по поддельным завещаниям
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Женщина на дачном участке
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
Где деньги, Роза? Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, искали десять лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
Лента новостейМолния