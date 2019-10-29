Полиция во Владивостоке ищет водителя джипа, который не пропустил скорую

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя джипа, который не пропустил машину скорой в центре Владивостока, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону; это уже второй подобный инцидент за неделю.

Во вторник, 22 октября, полицейские установили личность водителя внедорожника, который не пропустил скорую помощь в центре Владивостока, по факту было заведено административное дело. На видеозаписи, которая собрала в интернете сотни гневных комментариев, видно, как белый Toyota Land Cruiser Prado двигался в пробке по левой полосе Алеутской улицы и не давал проехать скорой, несмотря на то, что соседние машины предоставили ему место для маневра. Полиция установила личность водителя, который пояснил, что "злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль". Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 (непредоставление преимущества спецтранспорту), дело было передано в суд.

Неделю спустя, 29 октября, еще один видеоролик стал причиной проверки. В полиции РИА Новости уточнили, что запись, размещенная в Instagram, приобщена к материалам административного дела. На этот раз водитель, который игнорировал карту скорой помощи, двигался по улице Некрасовской во Владивостоке. Невзирая на проблесковые маячки и вой сирены, он не уступал дорогу. Автомобили в соседнем ряду оставили место для маневра джипу, чтобы тот смог пропустить карету скорой.

"Да, это не лечится", - слышен на видеозаписи из скорой женский голос.

"По данному факту сотрудниками ГИБДД в отношении неустановленного водителя проводится проверка, запись видеорегистратора автомобиля скорой медицинской помощи приобщена к материалам административного расследования", - сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.