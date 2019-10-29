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РИА Новости

Опрос показал, зачем работодатели скрывают зарплату

08:38 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Работодатели указывают в вакансиях зарплату "по договоренности" из-за того, что она ниже средней по рынку (11%), чтобы не увидели конкуренты или сотрудники компании (18%) и для экономии средств (14%), показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.
Согласно данным исследования, большинство работодателей (65%) используют формулировку "зарплата по договоренности", чтобы установить ее по итогам собеседования, треть (32%) - при сдельной или бонусной форме оплаты труда, четверть (26%) - чтобы изучить ожидания по зарплате соискателей и сформировать конкурентную зарплату.
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На данный вопрос ответили 500 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб, ответственные за подбор персонала, из 184 населенных пунктов всех округов РФ. Исследование проводилось с 15 июля по 2 августа.
Также с 15 по 17 июля сервис опросил 1 тысячу экономически активных россиян старше 18 лет, указывающих в своем резюме зарплату "по договоренности", из 121 населенного пункта из всех округов РФ.
Говоря о том, почему они указывают зарплату "по договоренности", а не конкретную сумму в резюме, треть респондентов (33%) отметила, что зарплата зависит от объемов и условий труда, по 8% отметили, что предпочитают вести переговоры очно и что не знают, каков зарплатный диапазон в их области.
При этом 6% отметили, что надеются на большее предложение, 5% не хотят отпугнуть зарплатой работодателей, 4% говорят, что это увеличивает отклик на резюме, столько же ответили, что готовы принять условия работодателей и претендуют на работу в разных городах.
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