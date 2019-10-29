Жертвами землетрясения на Филиппинах стали два человека

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, сообщает местный портал Rappler.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.

По данным портала, поступают сообщения о пострадавших, однако их точное количество пока не называется. Как сообщает газета Philippine Daily Inquirer , число пострадавших превысило 40 человек. Самое большое количество (30) на данный момент зафиксировано в городе Кадапаван.

Подземные толчки также привели к разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао.