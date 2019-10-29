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РИА Новости

В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми

08:29 29.10.2019 (обновлено: 11:40 29.10.2019)
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© Фото : POO "Поиск детей-Уфа"Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
© Фото : POO "Поиск детей-Уфа"
УФА, 29 окт — РИА Новости. Правоохранители обнаружили в лесу в Уфе автомобиль мужчины, пропавшего три дня назад с двумя маленькими детьми, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее полиция и СК сообщили, что 34-летняя жительница Уфы обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 37-летнего мужа Артема Мазова и двух сыновей — восьми и пяти лет, которые ушли гулять 26 октября и не вернулись. Источник РИА Новости сообщал, что мужчина мог уйти из дома с детьми после ссоры с женой. В поисках пропавших участвуют полицейские, следователи и волонтеры.
"Автомобиль, принадлежащий пропавшему мужчине, на котором он, предположительно, уехал с детьми, обнаружили в лесном массиве в Калининском районе Уфы. В данный момент поиски ведутся в лесу", — рассказал РИА Новости источник.
Сотрудник полиции
Вчера, 16:48РИА Новости
Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе
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УфаПроисшествия
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