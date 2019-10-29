В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми

Ранее полиция и СК сообщили, что 34-летняя жительница Уфы обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 37-летнего мужа Артема Мазова и двух сыновей — восьми и пяти лет, которые ушли гулять 26 октября и не вернулись. Источник РИА Новости сообщал, что мужчина мог уйти из дома с детьми после ссоры с женой. В поисках пропавших участвуют полицейские, следователи и волонтеры.