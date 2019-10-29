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РИА Новости

Южная Корея и Австралия проводят совместные военно-морские учения

08:28 29.10.2019
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© AP Photo / Pool/Jason ReedУчения у берегов Австралии
Учения у берегов Австралии
© AP Photo / Pool/Jason Reed
Учения у берегов Австралии. Архивное фото
СЕУЛ, 29 окт – РИА Новости. Южная Корея и Австралия во вторник начали совместные военно-морские учения у южного побережья Корейского полуострова, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские ВМС.
Шестые трехдневные учения под кодовым названием "Haedori-Wallaby" ("Дельфин-Кенгуру") начались в водах у города Пхохан, они включают совместные маневры, а также противолодочные, противовоздушные и противокорабельные огневые учения. Дельфин является символом южнокорейских ВМС, в то время как кенгуру символизирует Австралию.
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Южная Корея мобилизовала шесть военных кораблей, в том числе эсминец типа KDX-II собственного производства, и подводную лодку, а также береговые патрульные самолёты P-3 "Орион" и многоцелевые вертолеты "Линкс". Австралия же направила на учения эсминец класса Hobart, оснащенный боевой информационно-управляющей системой "Иджис", и вертолет MH-60.
Первые совместные военно-морские учения Южной Кореи и Австралии прошли в 2012 году.
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