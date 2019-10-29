Южная Корея и Австралия проводят совместные военно-морские учения

СЕУЛ, 29 окт – РИА Новости. Южная Корея и Австралия во вторник начали совместные военно-морские учения у южного побережья Корейского полуострова, передает агентство Южная Корея и Австралия во вторник начали совместные военно-морские учения у южного побережья Корейского полуострова, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские ВМС.

Шестые трехдневные учения под кодовым названием "Haedori-Wallaby" ("Дельфин-Кенгуру") начались в водах у города Пхохан, они включают совместные маневры, а также противолодочные, противовоздушные и противокорабельные огневые учения. Дельфин является символом южнокорейских ВМС, в то время как кенгуру символизирует Австралию.

Южная Корея мобилизовала шесть военных кораблей, в том числе эсминец типа KDX-II собственного производства, и подводную лодку, а также береговые патрульные самолёты P-3 "Орион" и многоцелевые вертолеты "Линкс". Австралия же направила на учения эсминец класса Hobart, оснащенный боевой информационно-управляющей системой "Иджис", и вертолет MH-60.