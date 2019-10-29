Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T08:26Z
https://ria.ru/20191029/1560331271.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156023/54/1560235404_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_5e126cb00bc46e4943bec851cd5450fa.jpg
РИА Новости

Одного из погибших в воинской части в Забайкалье похоронят в Оренбуржье

08:26 29.10.2019
1842
© Фото : Оксана АртимовичПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : Оксана Артимович
УФА, 29 окт – РИА Новости. Солдат-срочник Егор Богомолов, которого застрелил сослуживец в воинской части в Забайкалье, будет похоронен в Оренбургской области, рассказали РИА Новости в администрации города Новотроицка, откуда молодой человек был родом.
Поселок Горный
Вчера, 14:48РИА Новости
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат хотел стать контрактником
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбирается СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.
Среди погибших солдат есть уроженец Оренбургской области – Егор Богомолов.
"Он из поселка Хабарное, это в пригороде Новотроицка. Жил с мамой, дедушкой и бабушкой. Отца у него нет. Его маму знают многие, она хороший специалист, работает в психоневрологическом диспансере Новотроицка. В военкомате нам сообщили, что до демобилизации ему оставался один месяц, это, конечно, большая трагедия для всей его семьи. Мама Егора сказала, что он по приезду хотел продолжить военную службу уже в Оренбуржье", - рассказал РИА Новости заместитель главы города Юрий Мацвай.
По его словам, Богомолов окончил металлургический техникум и сразу же пошел в армию, поработать по специальности не успел.
"Тело солдата должны привезти сегодня в область, конечно же власти помогают с организацией похорон и доставкой тела. Еще не решен вопрос, где именно его будут хоронить, это решат родные. Предположительно, похороны запланированы в среду, 30 октября", - рассказал агентству Мацвай.
010410
Обсудить 0
Стрельба в военной части в ЗабайкальеСледственный комитет РФОренбургская областьЗабайкальский крайНовотроицкПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
РЖД объявили точную дату запуска обновленных купе и плацкарта с душем
Министр обороны США Марк Эспер
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Окрестности города Якутска
В Якутске помогут матери, которая с детьми собирала еду в мусорных баках
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Участники банды, присвоившей 15 квартир по поддельным завещаниям
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
Лента новостейМолния