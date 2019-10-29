Одного из погибших в воинской части в Забайкалье похоронят в Оренбуржье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбирается СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.