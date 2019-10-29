Одного из погибших в воинской части в Забайкалье похоронят в Оренбуржье

УФА, 29 окт – РИА Новости. Солдат-срочник Егор Богомолов, которого застрелил сослуживец в воинской части в Забайкалье, будет похоронен в Оренбургской области, рассказали РИА Новости в администрации города Новотроицка, откуда молодой человек был родом.
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбирается СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.
Среди погибших солдат есть уроженец Оренбургской области – Егор Богомолов.
"Он из поселка Хабарное, это в пригороде Новотроицка. Жил с мамой, дедушкой и бабушкой. Отца у него нет. Его маму знают многие, она хороший специалист, работает в психоневрологическом диспансере Новотроицка. В военкомате нам сообщили, что до демобилизации ему оставался один месяц, это, конечно, большая трагедия для всей его семьи. Мама Егора сказала, что он по приезду хотел продолжить военную службу уже в Оренбуржье", - рассказал РИА Новости заместитель главы города Юрий Мацвай.
По его словам, Богомолов окончил металлургический техникум и сразу же пошел в армию, поработать по специальности не успел.
"Тело солдата должны привезти сегодня в область, конечно же власти помогают с организацией похорон и доставкой тела. Еще не решен вопрос, где именно его будут хоронить, это решат родные. Предположительно, похороны запланированы в среду, 30 октября", - рассказал агентству Мацвай.