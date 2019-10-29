В Москве во вторник ожидают дожди и до шести градусов тепла

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Погода в столице во вторник ожидается облачная и дождливая, температура воздуха составит 4-6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду. Временами дождь. Температура максимальная 4-6 градусов, по области от 2 до 7", - сказал Синенков.

Кроме того специалист отметил, что ветер в столице будет южный с переходом на западный со скоростью 4-9 метра в секунду.