В Москве во вторник ожидают дожди и до шести градусов тепла

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Погода в столице во вторник ожидается облачная и дождливая, температура воздуха составит 4-6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"На сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду. Временами дождь. Температура максимальная 4-6 градусов, по области от 2 до 7", - сказал Синенков.
Кроме того специалист отметил, что ветер в столице будет южный с переходом на западный со скоростью 4-9 метра в секунду.
"Атмосферное давление будет понижаться. К вечеру до 741 миллиметра ртутного столба. Это ниже климатической нормы примерно на 7 миллиметров", - добавил синоптик.