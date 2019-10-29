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РИА Новости

В правительстве утвердили состав рабочих групп по "регуляторной гильотине"

08:15 29.10.2019 (обновлено: 10:45 29.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подкомиссия кабмина по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных ведомств утвердила состав 41-й рабочей группы по реализации "регуляторной гильотины".
В ее состав вошли члены федеральных ведомств, экспертного и научного сообществ, деловых объединений, институтов развития, организаций предпринимателей и уполномоченные по защите их прав, а также представители крупнейших российских компаний из различных отраслей, сообщила пресс-служба правительства.
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Среди компаний ТЭКа и сферы металлургии это представители "Роснефти", "Новатэка", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура", "Полюса", "Русгидро", "Мечела". От транспортных компаний — "Совкомфлот", "Ютэйр", "Аэрофлот", S7. Ретейлеры и компании отрасли АПК будут представлены "Черкизово", X5 Retail, "Мираторгом", "Русагро", банки — Газпромбанком, Сбербанком. От IT-компаний в рабочих группах по "регуляторной гильотине" будут присутствовать представители "Яндекс.Такси", "Мегафона", МТС, "Ростелекома".

"Деятельность рабочих групп должна стать своего рода навигатором законодательной активности по "регуляторной гильотине". Мы рассчитываем, что благодаря широкой дискуссии профильных специалистов — более 700 человек — удастся создать законодательство, способное обеспечить прозрачные и понятные правила поведения, отвечающие современным реалиям", — объяснила директор департамента регуляторной политики правительства Екатерина Салугина-Сорокова.

Как уточняется, результатом работы групп до конца 2020 года должно стать создание нового контрольно-надзорного регулирования.
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"Регуляторная гильотина"

На пленарном заседании Гайдаровского форума в январе Дмитрий Медведев предложил ввести механизм "регуляторной гильотины": так, должны утратить силу все прежние правила или ограничения, которые не будут специально одобрены или изменены. Создание нового надзорного законодательства станет шагом к изменению мышления предпринимателей, отмечал тогда первый вице-премьер Антон Силаунов.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заявлял, что требования государства после применения "гильотины" выстроятся по новому принципу: не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.
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По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, смысл реформы — перейти от "карательной" сущности проверок, когда все сводится к размеру штрафа, к сотрудничеству бизнеса и органов контроля. Так, эффективность надзора должна будет оцениваться по таким параметрам, как падение показателей травматизма, смертности, и другим факторам, влияющим на безопасность и качество жизни людей.
В июне Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины". Дорожная карта предполагает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности, создание структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, а также актуализацию и систематизацию требований.
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