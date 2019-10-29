Министр обороны Японии извинился за то, что позволил себе шутку о тайфунах

ТОКИО, 29 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Таро Коно на заседании парламентского комитета по обороне и внешней политике извинился за свое высказывание о том, что он "приносит дождь".

Накануне вечером на одном из мероприятий своих политических странников Коно сказал, что в его избирательном округе его часто называют "мужчиной, приносящим дождь", и стоило ему получить назначение на пост министра обороны, как в Япония пострадала уже от трех тайфунов, "и каждый раз мы задействуем силы самообороны". В Японии это высказывание было сочтено оскорбительным для тех, кто потерял близких в результате этих стихийных бедствий, а также выставляющем в забавном свете и принижающем ущерб, причиненный тайфунами.

Во вторник Коно принес свои извинения и пояснил суть этого высказывания. "Я приношу свои извинения тем, чьи чувства я ранил. Каждый раз сотрудники сил самообороны при постоянно повторяющихся тайфунах все силы отдают своей службе. Смысл этого высказывания был в том, что необходимо улучшить отношение к ним", - приводит слова министра телеканал NHK.

В то же время, он признал, что посмотрев утром новости, понял, что такое высказывание может быть воспринято неоднозначно, и поэтому принес свои извинения.