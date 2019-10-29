При губернаторе Омской области создали экспертный совет по экологии

ОМСК, 29 окт – РИА Новости. Экспертный совет по вопросам экологии при губернаторе Александре Буркове создали в Омской области, сообщает минприроды региона.

"В состав совета вошли ведущие эксперты, члены научного сообщества, не только регионального, но и федерального уровня, которые будут представлять независимые позиции по улучшению экологической ситуации в Омской области", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве отметили, что ключевыми задачами созданного органа является анализ экологической ситуации в Омской области, подготовка предложений по повышению эффективности реализации в регионе нацпроекта "Экология" и созданию системы контроля и мониторинга за промышленными предприятиями.

"В планах совета также подготовка предложений по повышению экологической ответственности предприятий, в частности в вопросах открытости и доступности экологических данных для населения Омской области", - сообщили в минприроды.

Экспертный совет возглавил председатель Российского экологического общества, зампред Общественно-делового совета нацпроекта "Экология" Рашид Исмаилов.