При губернаторе Омской области создали экспертный совет по экологии

ОМСК, 29 окт – РИА Новости. Экспертный совет по вопросам экологии при губернаторе Александре Буркове создали в Омской области, сообщает минприроды региона.
"В состав совета вошли ведущие эксперты, члены научного сообщества, не только регионального, но и федерального уровня, которые будут представлять независимые позиции по улучшению экологической ситуации в Омской области", - говорится в сообщении.
В региональном министерстве отметили, что ключевыми задачами созданного органа является анализ экологической ситуации в Омской области, подготовка предложений по повышению эффективности реализации в регионе нацпроекта "Экология" и созданию системы контроля и мониторинга за промышленными предприятиями.
"В планах совета также подготовка предложений по повышению экологической ответственности предприятий, в частности в вопросах открытости и доступности экологических данных для населения Омской области", - сообщили в минприроды.
Экспертный совет возглавил председатель Российского экологического общества, зампред Общественно-делового совета нацпроекта "Экология" Рашид Исмаилов.
К 2024 году в Омске, как и в 12 других городах России, будут снижены выбросы в атмосферный воздух на 20%. Этот показатель зафиксирован федеральным проектом "Чистый воздух" и для его обеспечения ведутся работы по снижению выбросов от автомобильного транспорта, теплогенерирующих и промышленных предприятий.