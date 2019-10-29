Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

Гипертония является фактором риска развития инсульта, говорится в сообщении. Часто, особенно на ранних стадиях, гипертония протекает без выраженных симптомов. Без диагностики и лечения гипертония приводит к повреждению кровеносных сосудов, что становится причиной серьёзных заболеваний. Больше половины всех инсультов - последствие гипертонии, отмечает ведомство.

"Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни - путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Также к факторам риска относится малоподвижный образ жизни, уточнили в ведомстве. Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25%, советуют специалисты. Необходимо обратить внимание и на питание: более половины всех инсультов связаны с последствиями несбалансированного рациона. Существенно снижает риски рацион, основанный на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы.

"Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%. Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца, и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела", - подчеркнули в ведомстве.

Нарушения регулярности сердечных сокращений (тахикардия, мерцательная аритмия) при отсутствии лечения могут стать причиной развития инсульта. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что такие инсульты протекают тяжелее прочих, и чаще приводят к летальному исходу. Но при своевременной диагностике и лечении эти инсульты можно предотвратить.

В ведомстве также добавили, что выкуривание 20 сигарет в день в шесть раз увеличивает вероятность инсульта. Если вы курите, отказ от курения снизит риск не только возникновения инсульта, но и ряда других заболеваний. Кроме того, употребление слишком большого количества алкоголя как регулярное, так и разовое, увеличивает риск инсульта.

"Один из пяти человек, перенесших инсульт, страдает сахарным диабетом II типа. Диабет диагностируется врачом с помощью простого анализа крови. Диабет можно контролировать с помощью лекарств, диеты и физических упражнений", - отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, примерно один из шести инсультов связан с последствиями депрессии или стресса, говорится в сообщении.