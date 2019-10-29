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РИА Новости

Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта

07:53 29.10.2019
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.
Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
Гипертония является фактором риска развития инсульта, говорится в сообщении. Часто, особенно на ранних стадиях, гипертония протекает без выраженных симптомов. Без диагностики и лечения гипертония приводит к повреждению кровеносных сосудов, что становится причиной серьёзных заболеваний. Больше половины всех инсультов - последствие гипертонии, отмечает ведомство.
"Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни - путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт", - пояснили в Роспотребнадзоре.
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Также к факторам риска относится малоподвижный образ жизни, уточнили в ведомстве. Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25%, советуют специалисты. Необходимо обратить внимание и на питание: более половины всех инсультов связаны с последствиями несбалансированного рациона. Существенно снижает риски рацион, основанный на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы.
"Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%. Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца, и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела", - подчеркнули в ведомстве.
Нарушения регулярности сердечных сокращений (тахикардия, мерцательная аритмия) при отсутствии лечения могут стать причиной развития инсульта. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что такие инсульты протекают тяжелее прочих, и чаще приводят к летальному исходу. Но при своевременной диагностике и лечении эти инсульты можно предотвратить.
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В ведомстве также добавили, что выкуривание 20 сигарет в день в шесть раз увеличивает вероятность инсульта. Если вы курите, отказ от курения снизит риск не только возникновения инсульта, но и ряда других заболеваний. Кроме того, употребление слишком большого количества алкоголя как регулярное, так и разовое, увеличивает риск инсульта.
"Один из пяти человек, перенесших инсульт, страдает сахарным диабетом II типа. Диабет диагностируется врачом с помощью простого анализа крови. Диабет можно контролировать с помощью лекарств, диеты и физических упражнений", - отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, примерно один из шести инсультов связан с последствиями депрессии или стресса, говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что каждый четвёртый человек рискует перенести инсульт на протяжении жизни. По прогнозам специалистов, в этом году 14,5 миллионов человек в мире перенесут инсульт, однако почти все инсульты можно и нужно предотвратить, изменив привычки на более здоровые.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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