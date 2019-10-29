Семьи шести погибших при прорыве дамб в Красноярском крае получили выплаты

КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Родственники шести погибших при прорыве дамб на юге Красноярского края получили по миллиону рублей из резервного фонда региона, сообщила журналистам министр социальной политики края Ирина Пастухова.

"Комиссией по выделению средств из резервного фонда правительства принято решение о выделении в размере одного миллиона рублей родственникам шести погибших граждан. Средства уже перечислены", - сказал Пастухова.

По ее словам, комиссией в понедельник также принято решение о выделении в размере одного миллиона родственникам еще одного погибшего. Кроме того, по 200 тысяч рублей получат 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и по 100 тысяч четыре человека в легкой степени тяжести.