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РИА Новости

В Чили правозащитники опубликовали данные о пострадавших в ходе протестов

07:26 29.10.2019 (обновлено: 07:28 29.10.2019)
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© Sputnik / Francisco Bravo AtiasУчастники манифестации в Сантьяго
Участники манифестации в Сантьяго
© Sputnik / Francisco Bravo Atias
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Чилийский Национальный институт прав человека опубликовал данные о пострадавших и задержанных в ходе протестов в стране: спустя 11 дней беспорядков в больницах находятся 1132 человека, более половины из них - с огнестрельными ранениями.
"Цифры собраны непосредственно Национальным институтом прав человека в ходе наблюдений за демонстрациями, полицейскими участками и больницами с 17 октября по 21.30 сегодняшнего дня (понедельника – ред.)", - сообщили правозащитники в Twitter.
Согласно информации института, 595 пострадавших в больницах находятся с огнестрельными ранениями, у 127 человек травмы глаз.
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За участие в беспорядках, по данным правозащитников, были задержаны 3535 человек, включая 593 женщин и 375 несовершеннолетних.
К настоящему моменту, по информации властей, в ходе столкновений погибло 19 человек, включая пятерых сотрудников сил правопорядка и минобороны. Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне непрекращающихся протестов в стране сменил ключевых министров правительства, в том числе министра внутренних дел.
Начиная с воскресенья власти Чили отменили режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за протестов. Поводом для начала массовых протестов в Чили, которые зачастую перерастали в погромы и беспорядки, стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов.
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