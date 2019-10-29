В Чили правозащитники опубликовали данные о пострадавших в ходе протестов

МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Чилийский Национальный институт прав человека опубликовал данные о пострадавших и задержанных в ходе протестов в стране: спустя 11 дней беспорядков в больницах находятся 1132 человека, более половины из них - с огнестрельными ранениями.

"Цифры собраны непосредственно Национальным институтом прав человека в ходе наблюдений за демонстрациями, полицейскими участками и больницами с 17 октября по 21.30 сегодняшнего дня (понедельника – ред.)", - сообщили правозащитники в Twitter.

Согласно информации института, 595 пострадавших в больницах находятся с огнестрельными ранениями, у 127 человек травмы глаз.

За участие в беспорядках, по данным правозащитников, были задержаны 3535 человек, включая 593 женщин и 375 несовершеннолетних.

К настоящему моменту, по информации властей, в ходе столкновений погибло 19 человек, включая пятерых сотрудников сил правопорядка и минобороны. Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне непрекращающихся протестов в стране сменил ключевых министров правительства, в том числе министра внутренних дел.