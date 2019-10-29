Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян

Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото

Медик готовит шприц с вакциной против гриппа

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Против гриппа в России привито более 43 миллионов человек, сообщается на сайте Против гриппа в России привито более 43 миллионов человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник.

"Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России по-прежнему отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусы гриппа диагностируются в единичных случаях.

Согласно сообщению, по данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения во всех странах Европейского региона активность гриппа также фиксируется на низких уровнях.