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РИА Новости

Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян

07:10 29.10.2019 (обновлено: 07:12 29.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Против гриппа в России привито более 43 миллионов человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник.
"Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в России по-прежнему отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусы гриппа диагностируются в единичных случаях.
Согласно сообщению, по данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения во всех странах Европейского региона активность гриппа также фиксируется на низких уровнях.
"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.
Грипп
24 октября, 11:52РИА Новости
В Роспотребнадзоре отметили низкую заболеваемость гриппом в России
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