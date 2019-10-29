СМИ сообщили о разрушительных результатах протестов в Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Пожары и грабежи снова стали результатом протестов в Чили, на которые вышли тысячи человек, сообщает издание Пожары и грабежи снова стали результатом протестов в Чили, на которые вышли тысячи человек, сообщает издание La Tercera

В центре Сантьяго на площади Италия, ставшей уже традиционным местом для протестов, собрались граждане, желавшие заявить о том, что жизнь в стране пока не вернулась к норме - таков был их основной лозунг.

В результате произошли стычки с военными, были возведены баррикады, подожжена одна из станций метро, был зарегистрирован крупный пожар с одном из торговых центров в центре Сантьяго, который удалось взять под контроль спустя несколько часов.

Тысячи человек вышли на улицы и в регионах. Например, в провинции Консепсьон были ограблены и разрушены свыше 70 магазинов, в Вальпараисо 30 автобусов закидали камнями, пострадали пассажиры.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов.