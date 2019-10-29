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РИА Новости

СМИ сообщили о разрушительных результатах протестов в Чили

07:08 29.10.2019 (обновлено: 07:22 29.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoМассовые протесты в Чили
Массовые протесты в Чили
© REUTERS / Ivan Alvarado
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Пожары и грабежи снова стали результатом протестов в Чили, на которые вышли тысячи человек, сообщает издание La Tercera.
В центре Сантьяго на площади Италия, ставшей уже традиционным местом для протестов, собрались граждане, желавшие заявить о том, что жизнь в стране пока не вернулась к норме - таков был их основной лозунг.
В результате произошли стычки с военными, были возведены баррикады, подожжена одна из станций метро, был зарегистрирован крупный пожар с одном из торговых центров в центре Сантьяго, который удалось взять под контроль спустя несколько часов.
Тысячи человек вышли на улицы и в регионах. Например, в провинции Консепсьон были ограблены и разрушены свыше 70 магазинов, в Вальпараисо 30 автобусов закидали камнями, пострадали пассажиры.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов.
Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Массовые протесты в Чили
06:07РИА Новости
Власти Чили исключили возможность введения ЧС на фоне новых протестов
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Протесты в ЧилиЧилиВ мире
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