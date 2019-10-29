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РИА Новости

Эксперты рассказали, что контрабандисты чаще всего пытаются вывезти из РФ

07:03 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Активнее всего преступники, занимающиеся контрабандой редких видов животных, пытаются вывезти из России мускус редкого оленя кабарги, лапы и желчный пузырь медведя, экземпляры редких птиц, говорится в материалах готовящегося к печати доклада "Коммерческий оборот диких животных в РФ" Всемирного фонда дикой природы WWF России.
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), которые приводятся в докладе, наиболее часто преступники пытаются провезти через границу следующих редких животных или их части: в 35% случаев мускус кабарги, в 29% - хищных птиц, в 26% - лапы и желчные пузыри медведей и в 10% случаев - другие виды.
Как отмечается в докладе, штраф за попытку контрабанды может ограничиваться одной тысячей рублей, если стоимость партии не превышает одного миллиона рублей.
"ФТС России рассматривает это как серьезную проблему и отмечает, что контрабандисты используют существующие лазейки в законодательстве для уклонения от уголовной ответственности, например делят крупные партии на более мелкие, стоимость которых редко превышает миллион рублей", - говорится в докладе.
Авторы доклада полагают, что необходимо снизить порог признания партии контрабанды крупной до 100 тысяч рублей.
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