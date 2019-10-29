Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T12:02Z
https://ria.ru/20191029/1560330401.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/83/1560338389_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_aaa5269693fd1bd51bef70f22e6e19a0.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

06:33 29.10.2019 (обновлено: 12:02 29.10.2019)
12967
© РИА Новости / Александр КряжевИскитимский район Новосибирской области
Искитимский район Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
НОВОСИБИРСК, 29 окт — РИА Новости. Жители нескольких деревень Искитимского района Новосибирской области во вторник почувствовали отголоски землетрясения, сообщает ГУ МЧС по региону.
Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал толчки в 08:36 (04:36 мск) в трех километрах восточнее населенного пункта Харино. Магнитуда составляла 4,5.

"Отголоски <...> ощущались в десятикилометровой зоне на территории четырех населенных пунктов <...>: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово", — уточняется в сообщении.

После этого на единый областной номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков. Данных о разрушениях и жертвах нет.
"Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений", — рассказали в ведомстве.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32РИА Новости
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
105343514
Обсудить 5
Новосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля
Участники банды, присвоившей 15 квартир по поддельным завещаниям
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Военнослужащие ВВО
Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО
Министр обороны США Марк Эспер
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Строительство газопровода Северный поток — 2
Россия и ЕК обсудили вопрос о прокладке "Северного потока — 2" через Данию
Женщина на дачном участке
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
Лента новостейМолния