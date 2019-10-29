В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

НОВОСИБИРСК, 29 окт — РИА Новости. Жители нескольких деревень Искитимского района Новосибирской области во вторник почувствовали отголоски землетрясения, сообщает ГУ МЧС по региону.
Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал толчки в 08:36 (04:36 мск) в трех километрах восточнее населенного пункта Харино. Магнитуда составляла 4,5.
"Отголоски <...> ощущались в десятикилометровой зоне на территории четырех населенных пунктов <...>: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово", — уточняется в сообщении.
После этого на единый областной номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков. Данных о разрушениях и жертвах нет.
"Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений", — рассказали в ведомстве.