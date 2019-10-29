В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

"Отголоски <...> ощущались в десятикилометровой зоне на территории четырех населенных пунктов <...>: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово", — уточняется в сообщении.

После этого на единый областной номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков. Данных о разрушениях и жертвах нет.