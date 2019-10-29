В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сотрудники Московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры; по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые вносили в архивы реестровых книг фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные "оригиналы" этих документов, после этого нотариус и его помощники открывали наследственные дела и мнимые наследники получали документы и оформляли в Росреестре право собственности.

"В дальнейшем участники группы несколько раз перепродавали объекты недвижимости своим сообщникам, которые исполняли роли наследников, покупателей и продавцов. Все сделки осуществлялись лишь на бумаге, и передача денежных средств в реальности не происходила", — сообщила официальный представитель МВД России.

Большинство квартир в итоге купили добросовестные приобретатели, однако часть объектов недвижимости злоумышленники оставляли себе, оформляя их на детей и других родственников. Предварительно установлены 15 квартир, которые стали объектами криминальных сделок.

Всего задержано восемь подозреваемых, а квартиру организатора группы пришлось брать штурмом.

© Фото : МВД России Задержание участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры в Москве © Фото : МВД России Задержание участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры в Москве

"Лидер группы отказался открыть дверь, забаррикадировался в квартире и начал уничтожать документы, которые могли быть использованы в качестве доказательства его противоправной деятельности. Он рвал и выбрасывал в окно договоры соцнайма и купли-продажи квартир, свидетельства о смерти граждан", — рассказала Волк.

Всего в ходе 17 обысков в квартирах фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах правоохранители изъяли более 2,5 миллиона рублей, более 30 мобильных телефонов, компьютеры, а также документы, реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

© Фото : МВД России Задержание участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры в Москве © Фото : МВД России Задержание участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры в Москве