Приморские ученые открыли новый вид древней гигантской белки-летяги

"Несмотря на большой объем палеонтологических исследований в соседнем Китае, их специалисты не находили костных остатков этого вида гигантской летяги. Это говорит о том, что либо их пока не нашли, либо она там не жила. В наши дни ареалы разных видов гигантских летяг в юго-восточной Азии выглядят как "пятна" - отдельные обособленные участки. Возможно, так же они жили и в прошлом, и этот вид ограничивался в основном территорией современного Приморья", - приводятся в сообщении слова профессора Михаила Тиунова.

Раскопки в пещере Сухой проводились в сентябре 2019 года под руководством доктора биологических наук Михаила Тиунова. Палеонтологам удалось обнаружить множество костных остатков древних животных, идентификация которых еще продолжается. Среди ярких находок ученые называли фрагменты зубов редкого для территории России носорога Мерка. Но костные останки других животных с "Земли леопарда", по мнению ученых, открывают для науки новые горизонты.

Ученые признают: вне зависимости от размеров ареала древней летяги, открытие нового вида – редкое и важное события для палеонтологии. Научная статья о находке уже представлена на сайте одного из крупнейших тематических международных журналов Palaeoworld. Новый вид был описан на основе фрагмента верхней челюсти с двумя зубами, а также нескольких зубов, найденных отдельно. В строении этих костных элементов ученые нашли отличия от представителей других видов того же рода гигантских летяг. Как и современные гигантские летяги, их предки с "Земли леопарда", вероятно, питались в основном листьями, фруктами и насекомыми. Размах кожных мембран этих древних животных при планировании мог достигать полутора метров, а дистанция полета – более 50 метров.