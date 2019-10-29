Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T09:09Z
https://ria.ru/20191029/1560330252.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_725a6c6560c2acdc7f29723519cbe0fb.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Приморские ученые открыли новый вид древней гигантской белки-летяги

05:55 29.10.2019 (обновлено: 09:09 29.10.2019)
678
© Fotolia / KrugloffРаскопки
Раскопки
© Fotolia / Krugloff
Раскопки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Приморские ученые открыли новый для науки вид гигантской летяги - Petaurista tetyukhensis, останки редчайшего животного возрастом 30 тысяч лет обнаружили палеонтологи ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН в пещере Сухая, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда".
© Фото : ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАНЗубы нового для науки вида летяги
Зубы нового для науки вида летяги
© Фото : ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН
Зубы нового для науки вида летяги
"Несмотря на большой объем палеонтологических исследований в соседнем Китае, их специалисты не находили костных остатков этого вида гигантской летяги. Это говорит о том, что либо их пока не нашли, либо она там не жила. В наши дни ареалы разных видов гигантских летяг в юго-восточной Азии выглядят как "пятна" - отдельные обособленные участки. Возможно, так же они жили и в прошлом, и этот вид ограничивался в основном территорией современного Приморья", - приводятся в сообщении слова профессора Михаила Тиунова.
Помимо пещеры Сухой, костные остатки данного вида в этом году были найдены в пещере Тетюхинской на севере Приморского края.
Так художник представил себе семью Maiopatagium, летающих белок Юрского периода
10 августа 2017, 15:21РИА Новости
Палеонтологи нашли в Китае "летающую белку" Юрского периода
Раскопки в пещере Сухой проводились в сентябре 2019 года под руководством доктора биологических наук Михаила Тиунова. Палеонтологам удалось обнаружить множество костных остатков древних животных, идентификация которых еще продолжается. Среди ярких находок ученые называли фрагменты зубов редкого для территории России носорога Мерка. Но костные останки других животных с "Земли леопарда", по мнению ученых, открывают для науки новые горизонты.
© Фото : ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАНФрагмент челюсти нового для науки вида летяги
Фрагмент челюсти нового для науки вида летяги
© Фото : ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН
Фрагмент челюсти нового для науки вида летяги
Ученые признают: вне зависимости от размеров ареала древней летяги, открытие нового вида – редкое и важное события для палеонтологии. Научная статья о находке уже представлена на сайте одного из крупнейших тематических международных журналов Palaeoworld. Новый вид был описан на основе фрагмента верхней челюсти с двумя зубами, а также нескольких зубов, найденных отдельно. В строении этих костных элементов ученые нашли отличия от представителей других видов того же рода гигантских летяг. Как и современные гигантские летяги, их предки с "Земли леопарда", вероятно, питались в основном листьями, фруктами и насекомыми. Размах кожных мембран этих древних животных при планировании мог достигать полутора метров, а дистанция полета – более 50 метров.
Так художник представил себе странное крыло, динозавра-бэтмена
29 апреля 2015, 20:05РИА Новости
Палеонтологи нашли в Китае динозавра-"бэтмена" юрского периодаОстанки крайне необычного динозавра, обладавшего перепончатыми крыльями и летавшего примерно так же, как современные летучие мыши, что делает его своеобразным "бэтменом" мезозоя, были найдены китайскими учеными на территории провинции Хэбэй.
912100
Обсудить 0
РИА НаукаНациональный парк "Земля леопарда"Приморский край
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Военнослужащие ВВО
Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО
Участники банды, присвоившей 15 квартир по поддельным завещаниям
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера
Эксперты рассказали, что контрабандисты чаще всего пытаются вывезти из РФ
Моногород Певек
В России могут вдвое сократить количество моногородов
Инсульт
Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Николаусом Рилем
Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
Лента новостейМолния