Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО

ХАБАРОВСК, 29 окт — РИА Новости. Специальная комиссия Минобороны оценит боеготовность подразделений, дислоцированных в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае и претендующих на наименование "Ударные", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Наименование "Ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным подразделениям, соединениям и воинским частям.

"Для проверки представлено около 20 подразделений и одно ракетное соединение. <...> Всего к проверке привлечено более трех тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц техники", — говорится в сообщении.

Комиссия будет вести оценку по 15 показателям, в том числе по боевой подготовке и состоянию техники.

Военные продемонстрируют навыки стрельбы из вооружения недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2.