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РИА Новости

Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО

05:40 29.10.2019 (обновлено: 08:43 29.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВВО
Военнослужащие ВВО
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Военнослужащие ВВО. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 окт — РИА Новости. Специальная комиссия Минобороны оценит боеготовность подразделений, дислоцированных в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае и претендующих на наименование "Ударные", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Наименование "Ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным подразделениям, соединениям и воинским частям.

"Для проверки представлено около 20 подразделений и одно ракетное соединение. <...> Всего к проверке привлечено более трех тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц техники", — говорится в сообщении.

Комиссия будет вести оценку по 15 показателям, в том числе по боевой подготовке и состоянию техники.
Военные продемонстрируют навыки стрельбы из вооружения недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2.
"Специалисты выполнят задачи на новейших станциях РЭБ "Борисоглебск-2", специальных машинах РХБЗ и другой технике, поступившей на вооружение в последние годы", — добавляется в релизе.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05РИА Новости
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
2881099512
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Восточный военный округРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Очередное цирковое представление в вооруженных силах? Нет единства людей даже в армии т.к. расслоение в обществе влияет и на армейскую жизнь - это доказывают армейские "ЧП". Сейчас у современной власти не может быть надежды на сплоченность людей, а без этого никаких побед не бывает. Теперь у власти надежда только на ракеты и "ИИ" т.к. предательство после развала СССР стало болезнью многих, в том числе и тех кто присягал на верность своему народу. А эти военные игры мало, что дадут для воспитания чести, совести, мужества и прочего, прочего, при нынешнем-то грабеже страны. Это мое мнение.
29 октября, 07:03
ВЛВладислав Леве
8001030
судя по региону это последствия недавнего ЧП, своего рода истерия, ведь никто не застрахован от очередного расстрела сослуживцев. скоро докатимся что в караулы будут только со штык ножами ходить ракеты охранять
29 октября, 06:21
lplourens peskov
5001013
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