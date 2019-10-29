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РИА Новости

Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих

05:26 29.10.2019
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© РИА НовостиЧили
Чили
© РИА Новости
Чили. Архивное фото
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Профсоюз №1 Эскондиды, объединяющий рабочих крупнейшей в стране и мире медной шахты, объявил в понедельник о сокращении вдвое длительности всех рабочих смен на предприятии, объясняя это ответом на злоупотреблениями управляющей компании и солидарностью с социальным протестом в стране.

"Новая забастовка является протестом против злоупотреблений и нарушений в компании, а также экономической и социальной политики страны, которая затрагивает не только нас как работников, но и большинство граждан", - говорится в документе, опубликованном в издании Piensa Chile.

Согласно решению союза, которое руководители назвали единогласным, протест будет заключаться в сокращении наполовину дневных и ночных смен. Решение начнет действовать со вторника, 29 октября.
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Руководители союза также обратили внимание на сложную протестную ситуацию в Антофагасте (портовом городе, где расположено предприятие), где протестующие фактически блокировали подъезды к руднику и попросили работодателя обеспечить безопасность сотрудников, которые будут задействованы на предприятии в ближайшие дни.
Шахта Эскондида принадлежит компании BHP Billiton и производит более миллиона тонн меди в год, что составляет около четверти от всего объёма добычи в стране.
Ранее к протестам в Чили присоединялись сотрудники государственной компании Codelco, что вызвало заметные колебания цен на мировом рынке меди
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Четыре ночи подряд в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
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