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РИА Новости
Война в Сирии

Саудовский принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*

05:19 29.10.2019 (обновлено: 07:15 29.10.2019)
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© AP Photo / Militant videoАбу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади
© AP Photo / Militant video
Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в понедельник поздравил по телефону президента США Дональда Трампа с ликвидацией главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Наследный принц поздравил президента с успешной миссией Соединенных Штатов по привлечению к ответственности основателя и лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Президент поблагодарил наследного принца за продолжающееся прочное партнерство Саудовской Аравии с Соединенными Штатами. Лидеры обсудили также важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиМухаммед бен СальманДональд ТрампСаудовская АравияСирияСША
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