Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 29 окт — РИА Новости. Сирийские военные при помощи вооруженных сил России возвели в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии понтонный мост через Евфрат, тысячи местных жителей собрались по обе стороны реки на его открытие, передает корреспондент РИА Новости.

Наплавной мост соорудили всего за месяц. Особое внимание инженеры уделили его конструкции. Он состоит из понтонов, которые будут опускаться или подниматься в зависимости от изменения уровня воды в Евфрате. А чтобы сооружение не снесло сильным течением, к берегу его закрепили тросами.

Вантовая конструкция моста призвана защитить его от сильного течения, скорость которого может достигать пяти метров в секунду.

Прочный и мобильный

Как сообщил журналистам советник ВС России в Сирии Иван Полтев, значение этой переправы переоценить трудно.

"Мост позволит наладить нормальное транспортное сообщение между центральной частью Сирии и восточными провинциями, улучшить гуманитарную ситуацию в регионе и способствовать развитию промышленности в Заевфратье. Кроме того переправа позволит сирийским военным оперативнее перебрасывать силы на восток для противодействия разрозненным, но все же остающимся в этом регионе незаконным вооруженным формированиям", — сказал Полтев.

Он добавил, что к запасу прочности моста "мы взяли 70 процентов сверх от нормативной".

Еще одна особенность этого инженерного сооружения в том, что при необходимости мост можно будет переместить выше или ниже по течению. Это позволяет использовать мост вне зависимости от поведения реки, в любой сезон и погоду.

Соединяющий семьи

Прежний мост уничтожили боевики. Из-за этого оказались по сути разлучены некоторые семьи. Так, местный житель Исмаил Аляб Абрахман говорит, что видится со своими родными всего два раза в месяц. Ведь работает он тут, а чтобы добраться домой, необходимо проехать больше 150 километров до ближайшей переправы. А там ещё и пробка на въезде.

"Я очень скучаю по своим близким. Я хочу жить и ночевать в своём доме, а не около работы. У меня на той стороне мои родственники..., сестры и братья. Мы хотим жить вместе, а не по раздельности. Там людям живётся плохо. Там контролируют все американцы. Там люди живут бедно... Башар Асад не допустит разлуку наших семей. Спасибо русским военным инженерам, что согласились помочь нашему народу построить новый мост", — сказал он.