Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства

Как сообщает агентство, указ президента прозвучал в понедельник вечером на радиостанциях страны. В своем обращении к гражданам Жозе Мариу Ваш сообщил о "серьезном политическом кризисе, мешающем нормальному функционированию институтов республики", и постановил распустить правительство.