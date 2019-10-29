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РИА Новости

Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства

05:02 29.10.2019
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© Colleen_taugherРеспублика Гвинея-Бисау
Республика Гвинея-Бисау
© Colleen_taugher
Республика Гвинея-Бисау. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш в понедельник издал указ о роспуске правительства на фоне развернувшегося в стране политического кризиса, сообщает агентство Франс Пресс.
Как сообщает агентство, указ президента прозвучал в понедельник вечером на радиостанциях страны. В своем обращении к гражданам Жозе Мариу Ваш сообщил о "серьезном политическом кризисе, мешающем нормальному функционированию институтов республики", и постановил распустить правительство.
Президентский указ о роспуске правительства вступил в силу "немедленно" после его оглашения.
Президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваз. Архивное фото
18 ноября 2016, 22:12РИА Новости
Президент Гвинеи-Бисау назначил пятого премьер-министра за годВ понедельник президент распустил правительство и отправил предыдущего премьер-министра Басиро Дха в отставку.
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