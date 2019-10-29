Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш в понедельник издал указ о роспуске правительства на фоне развернувшегося в стране политического кризиса, сообщает агентство Франс Пресс.
Как сообщает агентство, указ президента прозвучал в понедельник вечером на радиостанциях страны. В своем обращении к гражданам Жозе Мариу Ваш сообщил о "серьезном политическом кризисе, мешающем нормальному функционированию институтов республики", и постановил распустить правительство.
Президентский указ о роспуске правительства вступил в силу "немедленно" после его оглашения.